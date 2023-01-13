Рада позбавила мандатів Медведчука, Кузьміна, Козака та Деркача

У п'ятницю, 13 січня, Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів колаборантів та державних зрадників України. Мовиться про Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Ріната Кузьміна.

Нещодавно цих діячів позбавили громадянства України. До слова, нардепи абсолютною більшістю проголосували за позбавлення мандатів державних зрадників.

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Як проголосували депутати

За позбавлення Віктора Медведчука депутатського мандата проголосували 320 депутатів.

Окрім того, народні виборці віддали свої голоси за позбавлення мандатів:

Тараса Козака – 317 "за";

Андрія Деркача – 314 "за";

Ріната Кузьміна – 319 "за".

Результати голосування за позбавлення мандату Андрій Деркача / Фото Олексій Гончаренко

Козак теж залишився без мандата / Фото Олексій Гончаренко

Рада позбавила мандата і Кузьміна / Фото Олексій Гончаренко

Аксьонов добровільно склав мандат

Нардеп Андрій Аксьонов з власної волі написав заяву на складання мандату. За це рішення проголосували 294 народних виборців.

Весною 2014 року Андрій Аксьонов став на бік сепаратистів та був одним з організаторів так званого "референдуму" за приєднання Донецької області до Росії 11 травня.

У 2010 році від "Партії регіонів" його обрали головою сільради селища Новопетровське, що є передмістям райцентру Добропілля. Він блокував патріотичні автопробіги біля райцентру та в місті й заявляв, що особисто підтримує приєднання регіону до Росії.

"Руський мир" у Добропілля не дійшов і Аксьонову довелося втікати до окупованого росіянами Криму. Там він отримав російський паспорт та переховувався до кінця 2014 року, після чого спокійно повернувся до Добропілля. Ба більше, у 2015 році Аксьонов переміг на виборах мера райцентру та став очільником міста. Він не приховував антиукраїнську позицію й відмовлявся вшанувати пам'ять героїв АТО, натомість прославляв "тітушок".

Додамо, що оскільки Верховна Рада проголосувала за ці рішення, то в Парламенті залишається рекордно мала кількість нардепів – лише 415.

Нагадаємо, що народна депутатка України Євгенія Кравчук зауважила, що в Конституції України вказані умови, за яких народних депутатів можуть позбавити мандатів. Втрата чи відсутність українського громадянства є однією з конституційних умов.