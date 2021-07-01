Рада розблокувала підписання законопроєкту про податкову амністію

Парламент розблокував підписання закону про так звану податкову амністію для українців. Тепер документ зможе підписати Дмитро Разумков.

Народні депутати на засіданні 1 липня не підтримали жоден проєкт постанови про скасування результатів голосування за документ.

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Законопроєкт про податкову амністію розблокували

Загалом до парламенту внесли 11 таких проєктів – №№5153-П – 5153-П-10.

Тепер законопроєкт може підписати голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Після цього документ передадуть і на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, нардепи проголосували за цей документ у середині червня.

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