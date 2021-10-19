Рада розблокувала підписання закону про олігархів

Верховна Рада розблокувала можливість підписання ухваленого раніше законопроєкту про олігархів. Народні обранці відхилили усі 12 проєктів постанов про скасування голосування за відповідний документ.

Тепер законопроект передадуть на підпис спікеру парламенту та президенту України.

Важливо Зеленський каже, що Венеційська комісія не розглядатиме закон про олігархів без його підпису

Це відкрило шлях до підписання законопроекту спікером парламенту та передачі на підпис Президентові України.

Голосування за законопроєкт про олігархів

Верховна Рада схвалила законопроєкт про олігархів 23 вересня. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроекту про олігархів.

А вже 24 вересня стало відомо, що Рада має переголосувати законопроект через правову колізію, що виникла. Йдеться про те, що врахували одночасно 3 – 396, 398, 406 – правки, які суперечать одна одній.

Мовиться про те, який саме орган має займатися веденням Реєстру олігархів – РНБО чи НАЗК.

Пізніше у головному комітеті заявили, що спірних правок щодо законопроєкту № 5599 про олігархів не знайшли. Новий спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, якщо там будуть знайдені суперечності, "131 стаття Регламенту дає можливість законопроект у стінах ВР, узгодити неузгодженість, після чого також направити на підпис президента".

Законопроєкт про олігархів: деталі

Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України. У реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що, розробляючи закон про деолігархізацію, Рада національної безпеки й оборони визначила, що до цієї категорії можна "впевнено зарахувати 13 осіб".

Повний текст публікації з телеграму Верховної Ради:

Розглянута низка проєктів постанов про скасування рішення Верховної Ради України від 23.09.2021 про ухвалення у другому читанні та в цілому проєкту закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Жодна постанова не була підтримана парламентом.