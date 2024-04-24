Рада схвалила ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом

Парламент схвалив картку законопроєкту про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом. У законопроєкті є багато важливих норм.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 24 квітня парламент схвалив у першому читанні картку законопроєкту 9256д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом. "За" проголосували 272 депутати.

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Які норми є в картці законопроєкту 9256д

У картці законопроєкту 9256д об'єднали законопроєкти № 9256-1 та № 10101 й додали багато важливих норм.

За словами Железняка, окрім ліквідації Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, в законі є й інші важливі речі. Зокрема:

обмеження реклами азартних ігор (зокрема, недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;

визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

В Україні боротимуться і з тіньовим гральним бізнесом

Нардеп зауважив, що також варто ефективно боротися з тіньовим гральним бізнесом. В інакшому випадку ці обмеження можуть просто штовхнути частину людей туди. Тому депутати додадуть норми, щоб ще обмежити фінансові шлюзи.

Прибутки лідерів грального бізнесу в Україні за 2023 рік зросли у 28 разів – до 54,9 мільярда гривень порівняно з 1,9 мільярда гривень у 2022-му.

До слова, згідно з указом президента, в Україні також проведуть національну інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування лудоманії.