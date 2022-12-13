Рада схвалила закон про нацменшини, який був умовою для вступу в ЄС
Джерело:Ярослав Железняк
Верховна Рада 13 грудня схвалила законопроєкт про національні меншини. Це було однією з головних умов для того, щоб Україна могла вступити у Євросоюз.
За законопроєкт №324 проголосували 324 парламентарі. Закон схвалили в цілому.
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Одна з головних вимог до кандидатства України у ЄС виконана,
– заявив нардеп Ярослав Железняк.
Що передбачає закон про національні меншини
Закон №324 повинен вдосконалити реалізацію прав національних меншин та основи державної політики щодо них. Мовиться про права на самоідентифікацію, мову, освіту, участь у політичному, економічному, суспільному та культурному житті України тощо.
Вступ України у ЄС: останні новини
Нещодавно Рада Євросоюзу оголосила про надання Україні 18 мільярдів євро у довгостроковий кредит. Політолог Микола Давидюк вважає, що це є знаком того, що європейські країни усвідомили – Україна точно стане членом ЄС.
Міністерка з питань клімату та Європи при МЗС Німеччини Анна Люрманн заявила, що вже найближчим часом можуть розпочатися перемовини щодо вступу України в ЄС. Давидюк зазначив, що у разі, якщо наша країна стане членом ЄС, то це буде перемогою і розгромом Владіміра Путіна.