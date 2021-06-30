Рада скасувала штрафи за виїзд з окупованих територій через Росію під час карантину

Парламент 29 червня ухвалив закон, що пропонує не застосовувати адмінстягнення до українців, що порушили правила в'їзду або виїзду з окупованих територій. Такі правила діятимуть під час карантину. Проте є умова – підстави мають бути гуманітарного характеру, які визначив Кабмін.

За документ проголосували 292 нардепи. Також ці зміни будуть чинними під час блокування КПВВ.

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Про які підстави мовиться:

повернення до місця проживання,

возз'єднання сім’ї,

важка хвороба або смерть близьких родичів,

необхідність забезпечення лікарськими засобами або проходження лікування,

прийняття спадщини,

перетин КПВВ з метою відвідування закладу освіти для навчання, виїзд з тимчасово окупованої території на постійне

тимчасове проживання в іншій державі.

Раніше в'їзд – виїзд був можливий лише через пункти пропуску

Раніше після початку збройної агресії Росії в'їзд з окупованих територій на підконтрольні уряду України були можливі лише через КПВВ. Проте з початком пандемії ситуація на пунктах пропуску знано погіршилась – більшість з них не функціонували, отож люди часом в'їжджали на українську територію з Росії.

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До початку дії закону порушення умов в'їзду – виїзду каралось штрафами від 1 700 до 5100 гривень. За повторне порушення – штраф був вже більший.