Рада сьогодні зруйнувала міф окупантів, – Зеленський про політичну єдність України

Минув 20 день війни проти російських загарбників. Попри напружену боротьбу, 15 березня відбулося засідання Верховної Ради, на якому практично одностайно ухвалили низку важливих законів.

За словами президента Володимира Зеленського, засідання було результативним. Народні депутати показали неабияку єдність.

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Верховна Рада зруйнувала міфи ворогів

Зеленський розповів, що під час засідання Верховної Ради 15 березня ухвалили економічні новації – податкові послаблення, які повинні зберегти робочі місця та дати бізнесу працювати. Зокрема, встановили нульову ставку акцизу і 7% ПДВ на пальне, щоб стабілізувати ціни та забезпечити постачання.

"Максимально спрощується регуляція бізнесу. Ми скорочуємо діяльність органів контролю, щоб не було жодної зайвої перевірки для тих, хто працює згідно з українським законодавством і не порушує прав споживачів", – додав президент.

Також нардепи ухвалили новий закон, за яким бійцям тероборони дадуть необхідні гарантії – усіх добровольці визнають учасниками бойових дій. Прийняли й технічне рішення про продовження воєнного стану, щоб ефективно обороняти державу. Окрім цього, під час засідання врегулювали усі нюанси діяльності поліції в умовах воєнного стану.

Наразі Зеленський очікує ухвалені закони на підпис. Президент зазначив, що він вдячний усім нардепам за те, що більшість голосувань зібрали понад 340 голосів "за".

Це демонструє політичну єдність України. Нарешті. Коли всі партії та групи працюють разом у законно обраному парламенті, руйнується один із головних міфів окупантів про те, що нібито українська влада не представляє волі народу. Ще і як представляє!,

– наголосив Зеленський.

Президент підсумував, що всім колаборантам, які вирішили трохи попрацювати на окупантів, потрібно вже уявляти, де ж у Ростові вони ховатимуться від покарання.

Дивіться нічне звернення Володимира Зеленського: