Рада створила ТСК для розслідування причин окупації Криму
Джерело:24 канал
Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію, яка розслідуватиме причини окупації Криму в 2014 році. Робота над її створенням тривала 2 роки.
До складу тимчасової слідчої комісії увійшли представники "Слуги народу", "Батьківщини" та ОПЗЖ. Термін її повноважень – 1 рік. Створення цієї комісії підтримали 229 нардепів.
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Хто увійшов до складу комісії
Ініціаторкою створення ТСК є нардепка від "Слуги народу" Єлізавета Богуцька. Слідча комісія розслідуватиме факти сприяння державної та місцевої влади Росії під час окупації Криму в 2014 році.
Головою ТСК став "слуга" Ігор Копитін, а його заступником – нардеп від "Батьківщини" Григорій Немирін. Також до тимчасової слідчої комісії увійшли:
- Єлізавета Богуцька ("Слуга народу");
- Олег Волошин (ОПЗЖ);
- Андрій Задорожній ("Слуга народу");
- Юрій Здебський ("Слуга народу");
- Євгенія Кравчук ("Слуга народу");
- Людмила Марченко ("Слуга народу");
- Валерій Стернійчук ("Слуга народу");
- Сергій Швець ("Слуга народу").
Не пізніше ніж за пів року від дня створення, тобто до 1 серпня 2022 року ТСК має прозвітувати про пророблену роботу в розслідуванні причин окупації Криму в 2014 році.
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