Рада цього тижня збереться на позачергове засідання: які питання розглядатимуть

Цього тижня Верховна Рада збереться щонайменше на одне позачергове пленарне засідання. Як сказав спікер парламенту Дмитро Разумков, під час нього розглядатимуть кадрові питання.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Про це спікер Верховної Ради сказав на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту 17 травня.
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Водночас Разумков не виключив, що цього тижня можливі й інші позачергові засідання.
У нас планується щонайменше одне позачергове засідання, а може бути й більше,
– сказав Разумков.
Як пише нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, позачергове засідання відбудеться у четвер, 20 травня.
Які питання розглядатимуть
Серед найімовірніших тем – кадрові питання. Нагадаємо, що минулого тижня з'явилася інформація про звільнення одразу трьох міністрів. А 2 з них – Владислав Криклій та Ігор Петрашко – навіть написали заяви про відставку.
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Також Верховна Рада має розглянути відставку очільника МОЗ Максима Степанова. Про його звільнення говорять вже не вперше. Причина – провал вакцинації.Зверніть увагу! Наразі достеменно невідомо, коли саме розглядатимуть кадрові питання в уряді. Не виключено, що це може статися і завтра, 18 травня.