Рада цього тижня збереться на позачергове засідання: які питання розглядатимуть

Цього тижня Верховна Рада збереться щонайменше на одне позачергове пленарне засідання. Як сказав спікер парламенту Дмитро Разумков, під час нього розглядатимуть кадрові питання.

Про це спікер Верховної Ради сказав на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту 17 травня.

Важливо Звільнення міністрів, оподаткування азартних ігор: за що Рада голосуватиме на тижні

Водночас Разумков не виключив, що цього тижня можливі й інші позачергові засідання.

У нас планується щонайменше одне позачергове засідання, а може бути й більше,

– сказав Разумков.

Як пише нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, позачергове засідання відбудеться у четвер, 20 травня.

Які питання розглядатимуть

Серед найімовірніших тем – кадрові питання. Нагадаємо, що минулого тижня з'явилася інформація про звільнення одразу трьох міністрів. А 2 з них – Владислав Криклій та Ігор Петрашко – навіть написали заяви про відставку.

Актуально Масштабні кадрові зміни у Кабміні: хто та чому йде з уряду Шмигаля

Також Верховна Рада має розглянути відставку очільника МОЗ Максима Степанова. Про його звільнення говорять вже не вперше. Причина – провал вакцинації.

Наразі достеменно невідомо, коли саме розглядатимуть кадрові питання в уряді. Не виключено, що це може статися і завтра, 18 травня.