Рада ухвалила за основу проєкт про авіаправила: "мовний" закон не порушує

Верховна Рада схвалила за основу доопрацьований проєкт закону №3683 щодо порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил. Парламент відправляв його на повторне перше читання через порушення норми "мовного" закону.

За документ свої голоси віддали 247 народних депутатів. Доопрацьований законопроєкт не пропонує зміни до закону про державну мову.

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Зміна, яку раніше передбачав документ

Спершу законопроєкт №3683 передбачав зміну до статті 13 закону про державну мову. У ньому йшлося, що мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу органів державної влади, органів влади Криму й органів місцевого самоврядування є державна мова, якщо інше не встановлено законом.

Водночас мовилося не тільки про авіаправила, а й про будь-які нормативно-правові акти, які на підставі будь-якого закону зможуть видаватися не українською мовою.

Законопроєкт допрацювали

Тепер цю норму прибрали з документа. Відповідно до нової версії, авіаційні правила України, розроблені відповідно до нормативних актів Європейського агентства з безпеки польотів, які містять положення стандартів та вимог для сертифікації, нагляду та експлуатації повітряних суден, є нормативно-технічними документами та можуть прийматися мовою оригіналу.

Критика попереднього вигляду документа

У лютому 2021 року парламентарі відправили цей проєкт закону на повторне перше читання.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначав, що окремі норми законопроєкту суперечать закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Також пропонують внести зміни до законів "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про стандартизацію" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".