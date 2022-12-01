Верховна Рада вперше заявила про нелегітимність перебування Росії в ООН

1 грудня Верховна Рада ухвалила звернення до членів ООН про необхідність реформувати організацію. Українські парламентарі закликали визнати російський режим терористичним, а також визнати енергетичний геноцид.

Також Верховна Рада підтримала звернення, в якому обгрунтувала нелегітимність перебування Росії в ООН.

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"За" звернення до парламентів та урядів держав-членів ООН проголосували 314 депутатів. У документі є заклики:

усунути Росію з ООН;

підтримати докорінну реформу ООН і, зокрема, Радбезу;

визнати Росію державою-спонсором тероризму та державою, що використовує засоби тероризму;

запровадити обмежувальні заходи проти членів всіх російських політичних партій, які відповідальні за агресію проти України;

створити спецтрибунал для притягнення вищих посадових осіб Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.

У зверненні наголошується, що Росія перебуває в ООН нелегітимно.

Хоча Росія претендує на продовження членства СРСР, насправді 26 грудня 1991 року Рада Республік СРСР чітко відзначила, що "зі створенням Співдружності Незалежних Держав СРСР як держава і суб'єкт міжнародного права припиняє своє існування", і тому Росія не може набути статус держави – продовжувача СРСР,

– мовиться у тексті звернення.

Парламентарії зазначають, що з 2014 року ООН виявила нездатність повноцінно виконувати покладені на неї обов'язки, зокрема реагувати на міжнародні конфлікти. Однією з причин названо застосування права вето постійними членами Ради безпеки ООН, зокрема Росією, на резолюції Ради безпеки щодо реакції на її ж агресію проти України.

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Це вперше на рівні держави Україна заявила про нелегітимність перебування Росії в ООН, адже попередні заяви звучали лише з уст постійного представника України в ООН Сергія Кислиці.

Верховна Рада також закликала цивілізований світ засудити підступні напади Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури України та визнати, що дії країни-агресорки є продовженням одвічної російської політики щодо геноциду українського народу.

Український парламент також закликав весь демократичний світ посилити заходи задля остаточного звільнення Європейського континенту від енергетичної залежності, спровокованої Росією.

Додамо, що 23 листопада Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН, скликаному через російську терористичну атаку. Президент України наголосив, що Київ чекає рішучої реакції світу на терор, який здійснює Росія. Усі, хто підтримують статут ООН, повинні відреагувати на дії Кремля. Радбез має захистити українців та інші народи, які страждають від російської агресії.

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