Це потрібно від Заходу просто зараз: Кулеба назвав нагальні потреби перед Радою Україна – НАТО

У середу 10 січня у Брюсселі має відбутися Рада Україна – НАТО. Це надзвичайне засідання, яке скликають, щоб обговорити жорстокі удари Росії по Україні.

Україна ініціювала цю зустріч 3 січня після ракетно-дронових атак 29 грудня та 2 січня. Та Росія б'є щодня: 6 січня вдарила по лікарні в Покровську просто під час хірургічної операції, 8 січня знищила "Ашан" у Кривому Розі, а ввечері 9 січня вдарила по дитячому оздоровчому центрі в Харкові. У переддень засідання з НАТО Дмитро Кулеба назвав, чого потребує наша держава від Заходу.

Дивіться також Україна давно могла розбити Путіна, та Захід проґавив найкращий шанс виграти війну, – WSJ

Про що просить Україна

Перш за все ми очікуємо, що засідання прискорить прийняття критично важливих рішень щодо подальшого посилення можливостей протиповітряної оборони України. Як з точки зору сучасних систем, так і боєприпасів до них,

– повідомив міністр закордонних справ.

Голова МЗС додав, що наша держава глибоко вдячна всім партнерам, які продовжують надавати засоби для захисту неба.

Він сподівається, що на засіданні Ради Україна – НАТО ухвалять негайні зобов'язання щодо посилення української ППО. Більше засобів ППО потрібні нам уже сьогодні, а не колись там завтра.

Якщо Україна регулярно отримуватиме ракети для систем Patriot, IRIS-T, NASAMS, це не тільки забезпечить її безпеку. Це ще й знизить імовірність того, що російські ракети чи безпілотники "випадково" опиняться в повітряному просторі біля країн НАТО. Тож союзники мають мобілізувати свої сили і допомогти Україні.

Дивіться також "Без підтримки Заходу армія Росії вже була б в Ужгороді": у парламенті Чехії спалахнув конфлікт

Шольц також закликав більше допомагати Україні

8 січня канцлер Німеччини закликав країни ЄС надати Україні більше військової допомоги. Проте коли будуть ракети TAURUS – досі не відомо.