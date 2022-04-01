Рада визначила порядок заборони проросійських партій в Україні

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який визначає порядок заборони проросійських партій. Якщо суд ухвалить відповідне рішення щодо їхньої діяльності, створена у парламенті фракція має бути розпущена.

Про це розповіла заступниця голови Комітету з питань правової політики Ольга Совгиря.

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У документ додали нові норми

За словами нардепки, у порівнянні із зареєстрованою редакцією, у документ додали нові норми до Регламенту ВРУ:

нардеп, який не увійшов до складу фракції, зокрема після оголошення її розпуску, якого виключили чи який вийшов зі складу фракції, є позафракційним;

у разі заборони судом проросійської політичної партії, її депутатську фракцію у парламенті, після набуття чинності відповідного судового рішення, голова ВРУ оголошує розпущеною.

"Очікуємо на подання поправок та готуємо законопроєкт до ухвалення в цілому", – додала Совгиря.

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Законопроєкт передбачає, що адміністративну справу про заборону партії розв'язує суд першої інстанції протягом місяця після відкриття провадження у справі. Суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.