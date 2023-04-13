До кінця весни: Рада ЄС погодила виділення 1 мільярда євро на боєприпаси для України

Рада ЄС виділить 1 мільярд євро на боєприпаси для України до 31 травня. Відповідне рішення прийняли 13 квітня.

Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він зазначив, що цим рішенням Єврорада вводить в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС.

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Україна отримає більше боєприпасів

Немає кращої демонстрації єдиної рішучості та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора,

– заявив Боррель.

Це дозволить ЄС відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні, з існуючих запасів або коштом зміни пріоритетів чинних замовлень протягом періоду з 9 лютого по 31 травня 2023 року.

Рішення також вводить в дію першу частину угоди Ради від 20 березня 2023 року про тристоронній підхід, спрямований на прискорення поставок і спільних закупівель артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, що разом із попередніми 7 траншами підтримки, загальний внесок ЄС для України становить 4,6 мільярда євро.

Як світ допомагає Україні з боєприпасами