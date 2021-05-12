У Раді Європи схвалили принципове рішення щодо окупованого Криму

Комітет міністрів Ради Європи 11 травня схвалив ініційоване Україною рішення "Ситуація з правами людини в АР Крим і місті Севастополь (Україна)". Українське МЗС таке рішення Ради Європи привітало.

Передовсім цей документ засуджує незаконну окупацію Криму Росією. Він вказує на порушення цим актом агресії норм міжнародного права й констатує численні порушення окупантом прав людини.

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Позиції схваленого документу:

Він містить заклик до Росії звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, а також зняти незаконну заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Рада Європи своїм рішенням також звернулася до комісара з прав людини щодо постійного моніторингу ситуації на окупованому півострові.

Генеральний секретар РЄ повинен щонайменше раз на рік надавати комітету міністрів доповідь щодо ситуації з правами людини в Криму.

Документ зберігає принципову позицію щодо необхідності надання Росією допуску до окупованого Криму міжнародних моніторингових місій.

Позиція МЗС України

Українське зовнішньополітичне відомство переконане, що своїм рішенням комітет міністрів РЄ вкотре продемонстрував підтримку сувереніту й територіальної цілісності нашої держави.

Ухвалений документ посилює політику міжнародної спільноти щодо невизнання спроби анексії Криму й сприятиме, зокрема, реалізації української ініціативи зі створення Кримської платформи, а в перспективі – деокупації АР Крим,

– заявили в МЗС.

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