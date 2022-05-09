Рада Європи стала першою організацією, що виключила Росію: Зеленський зустрівся з генсекретарем

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Ради Європи щодо виключення Росії. Це перша організація, яка пішла на такий крок.

Глава держави також зустрівся у Києві Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич та подякував їй за візит до української столиці. За його словами, важливо, що політикиня на власні очі побачила усі докази воєнних злочинів росіян у Київській області.

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Зеленський привітав рішення Ради Європи

Президент додав, що Україна цінує таку підтримку та відповідні кроки, а також засудження агресивної війни Росії. Зеленський підкреслив, що виключення держави-агресорки з організації, яка просуває принципи верховенства права, прав людини, демократії, означає, що країни Європи об'єдналися у боротьбі з тиранією та диктатурою.