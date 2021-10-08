Рада закрила засідання, так і не обравши віцеспікера: коли його призначать

Новопризначений глава парламенту Руслан Стефанчук 8 жовтня закрив засідання Верховної Ради. Цікаво, що депутатам так і не вдалося обрати віцеспікера.

Відповідне рішення народні обранці підтримали більшістю голосів – 226.

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Призначення віцеспікера

Варто зазначити, що до цього парламентарі почали розгляд питання призначення віцеспікера. На цю посаду висунули дві кандидатури:

Олександр Корнієнко ("Слуга народу");

Софія Федина ("Європейська Солідарність").

Окрім цього, вирішили повернутися до обрання заступника глави Верховної Ради під час наступного пленарного засідання – 19 жовтня.

Стефанчук став спікером: коротко

Нардепи 7 жовтня відправили у відставку з посади спікера Дмитра Разумкова.

Наступного дня, 8 жовтня, главою Верховної Ради призначили Руслана Стефанчука.

Свій голос за "слугу народу" віддав 261 народний обранець, проти були – 3.

Місце у президії стало вакантним після того, як нардепи проголосували за призначення Руслана Стефанчука спікером парламенту.

Голосування за нового спікера: дивіться відео