Рада закрила засідання, так і не обравши віцеспікера: коли його призначать
8 жовтня 2021 , 16:22Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Новопризначений глава парламенту Руслан Стефанчук 8 жовтня закрив засідання Верховної Ради. Цікаво, що депутатам так і не вдалося обрати віцеспікера.
Відповідне рішення народні обранці підтримали більшістю голосів – 226.
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Призначення віцеспікера
Варто зазначити, що до цього парламентарі почали розгляд питання призначення віцеспікера. На цю посаду висунули дві кандидатури:
- Олександр Корнієнко ("Слуга народу");
- Софія Федина ("Європейська Солідарність").
Окрім цього, вирішили повернутися до обрання заступника глави Верховної Ради під час наступного пленарного засідання – 19 жовтня.Зверніть увагу! Місце у президії стало вакантним після того, як нардепи проголосували за призначення Руслана Стефанчука спікером парламенту.
Стефанчук став спікером: коротко
- Нардепи 7 жовтня відправили у відставку з посади спікера Дмитра Разумкова.
- Наступного дня, 8 жовтня, главою Верховної Ради призначили Руслана Стефанчука.
- Свій голос за "слугу народу" віддав 261 народний обранець, проти були – 3.
Голосування за нового спікера: дивіться відео