Розглянуть відставку Разумкова: Рада збирає позачергове засідання
Джерело:24 канал
Народні депутати мають намір 7 жовтня зібратися на позачергове засідання. На ньому розглянуть питання відставки Дмитра Разумкова з посади глави Верхоної Ради.
Про це повідомила "слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі одного з телеканалів. За її словами, на крісло спікера у провладної фракції вже є кандидат – Руслан Стефанчук.
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Йдеться саме про внутрішньофракційний конфлікт і це саме політичний вибір нашої фракції зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту,
– сказала нардепка.
Проведення позачергового засідання 7 жовтня підтвердив і Дмитро Разумков. За його словами, пропозиція надійшла від 153 народних депутатів.
"Воно планується на четвер (7 жовтня – 24 канал), як завжди, о 16:00. Ініціатор (Антон – 24 канал) Поляков", – додав глава українського парламенту.Зверніть увагу! Дмитро Разумков заявив, що усі процедури, зокрема відкликання з посади спікера, відбуваються за регламентом. Саме тому голосування точно не відбудеться ні 5, ні 6 жовтня.
Відставка Разумкова: що відомо
- Глава Верховної Ради Дмитро Разумков 30 вересня повідомив, що фракція "Слуги народу" ініціювала його відставку.
- Давид Арахамія доручив видати підписні листи для відкликання спікера.
- Спершу їх не підписували, однак згодом очільник провладної фракції уточнив, що запустить процедуру 2 жовтня.
- У цей же час в Офісі Президента наголосили, що глава держави Володимир Зеленський до цього процесу не причетний.