Розглянуть відставку Разумкова: Рада збирає позачергове засідання

4 жовтня 2021 , 12:08
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Джерело:

24 канал

Народні депутати мають намір 7 жовтня зібратися на позачергове засідання. На ньому розглянуть питання відставки Дмитра Разумкова з посади глави Верхоної Ради.

Про це повідомила "слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі одного з телеканалів. За її словами, на крісло спікера у провладної фракції вже є кандидат – Руслан Стефанчук.

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Йдеться саме про внутрішньофракційний конфлікт і це саме політичний вибір нашої фракції зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту,
– сказала нардепка.

Проведення позачергового засідання 7 жовтня підтвердив і Дмитро Разумков. За його словами, пропозиція надійшла від 153 народних депутатів.

"Воно планується на четвер (7 жовтня – 24 канал), як завжди, о 16:00. Ініціатор (Антон – 24 канал) Поляков", – додав глава українського парламенту.

Зверніть увагу! Дмитро Разумков заявив, що усі процедури, зокрема відкликання з посади спікера, відбуваються за регламентом. Саме тому голосування точно не відбудеться ні 5, ні 6 жовтня.

Відставка Разумкова: що відомо

  • Глава Верховної Ради Дмитро Разумков 30 вересня повідомив, що фракція "Слуги народу" ініціювала його відставку.
  • Давид Арахамія доручив видати підписні листи для відкликання спікера.
  • Спершу їх не підписували, однак згодом очільник провладної фракції уточнив, що запустить процедуру 2 жовтня.
  • У цей же час в Офісі Президента наголосили, що глава держави Володимир Зеленський до цього процесу не причетний.
Автор: Олег Васьків