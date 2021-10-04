Розглянуть відставку Разумкова: Рада збирає позачергове засідання

Народні депутати мають намір 7 жовтня зібратися на позачергове засідання. На ньому розглянуть питання відставки Дмитра Разумкова з посади глави Верхоної Ради.

Про це повідомила "слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі одного з телеканалів. За її словами, на крісло спікера у провладної фракції вже є кандидат – Руслан Стефанчук.

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Йдеться саме про внутрішньофракційний конфлікт і це саме політичний вибір нашої фракції зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту,

– сказала нардепка.

Проведення позачергового засідання 7 жовтня підтвердив і Дмитро Разумков. За його словами, пропозиція надійшла від 153 народних депутатів.

"Воно планується на четвер (7 жовтня – 24 канал), як завжди, о 16:00. Ініціатор (Антон – 24 канал) Поляков", – додав глава українського парламенту.

Відставка Разумкова: що відомо

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков 30 вересня повідомив, що фракція "Слуги народу" ініціювала його відставку.

Давид Арахамія доручив видати підписні листи для відкликання спікера.

Спершу їх не підписували, однак згодом очільник провладної фракції уточнив, що запустить процедуру 2 жовтня.

У цей же час в Офісі Президента наголосили, що глава держави Володимир Зеленський до цього процесу не причетний.

Дмитро Разумков заявив, що усі процедури, зокрема відкликання з посади спікера, відбуваються за регламентом. Саме тому голосування точно не відбудеться ні 5, ні 6 жовтня.