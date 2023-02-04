Рада знову продовжить дію воєнного стану: коли та наскільки

Верховна Рада вже найближчим часом знову продовжить строк воєнного стану в Україні. Зауважимо, що наразі він діє до 19 лютого.

Окрім воєнного стану також продовжать загальну мобілізацію. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Читайте також Ворог продовжує наступ на 4 напрямках, ЗСУ потужно його трощать: карта бойових дій за 4 лютого

В Україні продовжать дію воєнного стану

Ці продовження почнуть діяти після 19 лютого 2023 року і дуже ймовірно триватимуть знову 90 днів,

– зазначив народний депутат.

Також він додав, що відповідні два Закони про затвердження Указу будуть внесені президентом найближчим часом. Опісля на наступному тижні відбудеться схвалення Верховною Радою.

Читайте також Нові правила бронювання від мобілізації: що буде з ФОПами і чи можна виїжджати за кордон

Коротко, що треба знати про воєнний стан

Воєнний стан – це спеціальний правовий режим, який вводять у країні чи окремих її регіонах під час загрози збройної агресії чи нападу. Він потрібен, аби надати відповідним органам державної влади повноважень, які необхідні для зменшення або унеможливлення загрози та забезпечення національної безпеки.

Пропозиції щодо введення воєнного стану на всій території нашої держави або в окремих її місцевостях на розгляд президентові подає РНБО. Для ухвалення рішення глава держави видає указ про введення воєнного стану і негайно звертається до Верховної Ради щодо його затвердження.

Після цього Парламент збирається на засідання у дводенний строк без скликання та розглядає затвердження указу. Зауважимо, що це буде вже шосте таке голосування Парламенту від початку повномасштабної війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

Радимо прочитати Куди можуть направити на службу мобілізованих обмежено придатних осіб

Під час дії воєнного стану можуть бути заборони та обмеження на: