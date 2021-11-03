Рада звільнила Любченка з посади міністра економіки
3 листопада 2021 , 13:26Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Народні депутати проголосували за відставку Олексія Любченка з посади першого віцепрем'єра – міністра економіки. Раніше він подав заяву про звільнення до Ради.
Відповідне рішення парламентарі схвалили під час засідання 3 листопада.
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320 – за! Рішення прийнято. Прошу профільний комітет разом з Апаратом оформити постанову за наслідком прийнятого нами рішення. Дякуємо пану Любченку за роботу,
– зазначив Руслан Стефанчук.
Рада звільнила Любченка з посади міністра економіки / Скриншот
Робота Любченка в уряді
- Олексій Любченко обійняв посаду в Кабміні у травні 2021. В крісло глави Мінекономіки він сів після звільнення Ігоря Петрашка.
- На час відсутності Дениса Шмигаля саме Олексій Любченко, як перший віцепрем'єр, мав виконувати обов'язки очільника уряду.
До слова, у вересні джерела 24 каналу повідомляли, що Олексій Любченко є одним з найімовірніших кандидатів у прем'єр-міністри та може незабаром замінити Дениса Шмигаля.