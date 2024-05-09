Парламент звільнив Миколу Сольського з посади Міністра аграрної політики. За відповідне рішення проголосували більшість нардепів.

Зранку 9 травня 2024 року Верховна Рада звільнила міністра аграрної політики Миколу Сольського, якому раніше вручили підозру у заволодінні державними землями.

Рада звільнила міністра агрополітики

За звільнення Сольського, який обіймав посаду міністра з березня 2022 року, проголосували 273 народних депутати.

25 квітня 2024 року чиновник сам подав у відставку на тлі корупційного скандалі, при цьому заявивши, що продовжить працювати, якщо так вирішить уряд.