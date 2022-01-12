Радари й обладнання для кораблів: ЗМІ розповіли про "таємні" 200 мільйонів Україні від США

США схвалили додаткову оборонну підтримку для України в розмірі 200 мільйонів доларів. У межах неї країні нададуть радіолокаційні системи та морське обладнання.

Деталі про те, що буде у допомозі Україні від США, видання повідомляє з посиланням на декілька власних джерел як в американському, та і в українському урядах.

Раніше США "тихенько" погодили Україні 200 мільйонів доларів військової допомоги, – CNN

США про додаткову допомогу Україні

Пакет підтримки у розмірі 200 мільйонів доларів затвердили в межах повноважень президента США Джо Байдена на списання грошей, за якими він може надати допомогу країні, яка перебуває в небезпеці.

У межах цих грошей Україні нададуть стрілецьку зброю і боєприпаси, радіолокаційні системи та обладнання для кораблів.

Аби ухвалити відповідне рішення лідер США має доручити держсекретарю і міністру оборони виділити із запасів Пентагону певну допомогу. Після цього Конгрес повідомляють, що "непередбачена надзвичайна ситуація потребує негайної військової допомоги".

Однак кілька співробітників Конгресу розповіли виданню, що не знали про рішення надати Києву додаткову підтримку. А почули про це лише під час нещодавнього таємного брифінгу.

Київ каже, що його вже проінформували про допомогу

Водночас радник Володимира Зеленського на умовах анонімності розповів виданню, що Україну "на найвищому рівні" проінформували про майбутню допомогу ще минулого місяця.

З огляду на те, що розвідка США припускає, що Росія може розпочати вторгнення, ця допомога дозволила б Україні завдати додаткових збитків Росії, але істотно не змінила б результату,

– зазначив український посадовець.

За інформацією видання, наразі зброя з пакета допомоги на 200 мільйонів доларів ще не надійшла до України. Крім того, наразі невідомі і терміни перших поставок.

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