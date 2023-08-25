Росіян це чекає: Кислиця на засіданні Радбезу ООН нагадав, що було на Нюрнберзькому трибуналі

Рада Безпеки ООН провела чергове засідання через війну, розв'язану Росією проти України. Під час нього Сергій Кислиця порівняв суд над країною-агресоркою з Нюрнберзьким трибуналом.

Відповідне порівняння постпред України зробив 24 серпня під час засідання Радбезу. Він наголосив, що перший вирок у Нюрнберзькому трибуналі стосувався злочинів, які нацистські лідери скоїли проти дітей. Власне, МКС свій перший ордер на арешт Путіна видав з цієї ж причини.

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Росія повторює злочини нацистів

Російські злочини проти дітей, як і нацистські під час Другої світової війни, є одним із найжахливіших маркерів війни. А Росія з 2014 року цілеспрямовано проводить політику масового викрадення українських дітей та їхньої насильницької індоктринації,

– наголосив Кислиця.

Він зазначив, що російська влада з лютого 2022 року неоднократно хизувалася "переселенням" з України до країни-агресорки понад 700 тисяч дітей. Кислиця додав, що наша держава має вагомі підстави вважати, що їх вивезли насильно та незаконно.

За словами дипломата, окупанти не просто депортують дітей до Росії або тимчасово окупованих територій України. Вони ще й агресивно промивають мізки маленьким українцям. Роблять все для того, щоб стерти їхню ідентичність та перетворити на слухняних солдатів, які у майбутньому поповнять російське військо.

Кислиця звернувся до ЮНІСЕФ

Під час свого виступу постпред України закликав установи та посадовців ООН зайнятися питанням масового викрадення наших дітей. Зокрема він спрямував своє прохання до ЮНІСЕФ та спеціального представника генсека з питань дітей та збройних конфліктів. Кислиця також попрохав здійснювати належний моніторинг і звітувати щодо цього.

Немає майбутнього без дітей. Де права дітей у наших дискусіях під час підготовки до саміту? Де питання дітей у багатьох конфліктах? На яке майбутнє ми сподіваємося, якщо дітей убивають і викрадають?.. Як ми можемо забезпечити сталий розвиток в умовах щоденної втрати дитячих життів?

– наголосив він.

Також Сергій Кислиця звернувся до представників путінського режиму, які перебували у залі Радбезу ООН.

Для високопоставлених слуг режиму було майже неможливо відмежуватися від злочинів, які скоював нацистський режим. Знайдіть час і прочитайте цей звіт, можливо, він допоможе вам розірвати контракт з дияволом,

– закликав він.

24 серпня на Радбезі обговорювали наслідки війни, розв'язаної Росією. Зокрема мовилося про захист маленьких українців, котрі потерпають від дій Путіна та його посіпак.