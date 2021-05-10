Ініціювали стурбовані країни: Радбез ООН обговорить ситуацію в Єрусалимі

Рада Безпеки ООН у понеділок, 10 травня, обговорить ескалацію конфлікту між ізраїльськими силовиками та палестинцями у Східному Єрусалимі. Під час заворушень постраждали вже понад 200 людей.
Джерело:Times of Israel
Головною темою засідання стане обговорення кроків, які допоможуть стабілізувати ситуацію у місті. Конфлікт у Східному Єрусалимі стурбував низку країн світу.
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Які держави ініціювали засідання Радбезу ООН
- Туніс;
- Ірландія;
- Китай;
- Естонія;
- Франція;
- Норвегія;
- Нігер;
- В'єтнам;
- Сент-Вінсент і Гренадіни.
Події у Східному Єрусалимі: головне
- В останній день священного Рамадану в Ізраїлі спалахнули масові сутички між палестинцями та силовиками.
- За даними місцевих ЗМІ, причиною конфлікту стало виселення арабських сімей у районі Шейх Джарра у Східному Єрусалимі.
- День Єрусалима в Ізраїлі відзначатимуть 10 травня. Силовики побоюються, що цього дня ситуація загостриться ще більше.
- Через загострення ситуації поліція ухвалила рішення закрити доступ євреїв на Храмову гору.