Ініціювали стурбовані країни: Радбез ООН обговорить ситуацію в Єрусалимі

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Рада Безпеки ООН у понеділок, 10 травня, обговорить ескалацію конфлікту між ізраїльськими силовиками та палестинцями у Східному Єрусалимі. Під час заворушень постраждали вже понад 200 людей.

Джерело:

Times of Israel

Головною темою засідання стане обговорення кроків, які допоможуть стабілізувати ситуацію у місті. Конфлікт у Східному Єрусалимі стурбував низку країн світу.

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Які держави ініціювали засідання Радбезу ООН

  • Туніс;
  • Ірландія;
  • Китай;
  • Естонія;
  • Франція;
  • Норвегія;
  • Нігер;
  • В'єтнам;
  • Сент-Вінсент і Гренадіни.

Події у Східному Єрусалимі: головне

  • В останній день священного Рамадану в Ізраїлі спалахнули масові сутички між палестинцями та силовиками.
  • За даними місцевих ЗМІ, причиною конфлікту стало виселення арабських сімей у районі Шейх Джарра у Східному Єрусалимі.
  • День Єрусалима в Ізраїлі відзначатимуть 10 травня. Силовики побоюються, що цього дня ситуація загостриться ще більше. 
  • Через загострення ситуації поліція ухвалила рішення закрити доступ євреїв на Храмову гору.