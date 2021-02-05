Радбез ООН погодив резолюцію щодо М'янми: вимагають звільнити держрадницю та президента

Рада безпеки ООН погодила спільну резолюцію щодо військового перевороту у М'янмі. Радбез вимагає звільнити опозиційну лідерку країни Аун Сан Су Чжі та президента Він М'їна. Їх взяли під варту 1 лютого.
Джерело:ООН
Початковий текст резолюції дещо відрізнявся від остаточного.
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Текст резолюції дещо змінили
Велика Британія пропонувала гостро засудити переворот. Проте, аби заручитись підтримкою Росії та Китаю, формулювання дещо змінили.
У резолюції мовиться про необхідність підтримати демократичні інститути та процеси, утриматись від насильства, поважати права та свободи людини.
Також Радбез наполягає на звільненні всіх затриманих під час перевороту, серед них – і керівництво країни.
Головне про переворот у М'янмі
- Війcькові країни заявили, що вважають проведені вибори сфальсифікованими.
- 1 лютого вони здійснили переворот. Солдати затримали президента країни Він М'їна та державну радницю Аун Сан Су Чжі та ще кілька сотень політиків.
- Влада опинилась в руках віцепрезидента М'їна Шве.
- Надзвичайний стан оголосили на цілий рік.
Цікаво! Аун Сан Су Чжі – відома опозиційна діячка, опозиціонерка військовій хунті, лауреатка Нобелівської премії миру. Близько 15 років вона перебувала під домашнім арештом. Її звільнили лише у 2010 році.
Дані з Вікіпедії.
Дані з Вікіпедії.