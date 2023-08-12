У ворога мінус військова база на лівобережжі Херсонщини: у Раденську розгулялося "Бавовнятко"

Росіянам слід раз і назавжди затямити собі, що їх чатує небезпека на тимчасово окупованих територіях. Так, у Раденську, що на Херсонщині, сталося влучання по військовій базі ворога.

На відео, яке виклали в мережу, можна побачити, як щось дуже красиво горить. Крім того, чути звуки постійної детонації.

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Горить-палає та гучно детонує

Очевидці дали нам можливість сповна насолодитися наслідками влучання по військовій базі росіян. Так, у Раденську на Херсонщині окупанти отримали чергове нагадування, що їм не раді в Україні.

Наслідки влучання по військовій базі у Раденську: дивіться відео

Моніторингові групи повідомляли, що у склад з боєприпасами у Раденську влучили близько 15:00. У них наголосили, що триває робота на лівобережжі Херсонщини.

Для розуміння ситуації: Раденськ – одне з сіл на Херсонщині. Воно належить до Олешківської міської громади. А його населення становило 3 972 особи.

Де розташований Раденськ, що на Херсонщині: дивіться на карті

Тим часом паливозаправник самоліквідувався на трасі Мелітополь – Бердянськ. Таким чином російська техніка продовжує саботувати дії окупантів.

Паливозаправник горів посеред дороги

Очевидці практично відразу ж зняли на відео момент горіння машини з паливом. Зауважимо, що внаслідок цього перекрили сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

Мер Мелітополя Іван Федоров іронічно відреагував на займання машини. За його словами, російським загарбникам "не щастить на нашій землі". Міський голова додав, що окупанти порушують правила безпеки та руху. Це і стає причиною того, що "міст димить, машини палають".

Цього разу ворожі Урал і КамАЗ, як два бики із байки, не поділили дорогу біля Приазовського, між Мелітополем і Бердянськом. А далі зіткнення з бензовозом, спалах, вогонь,

– зазначив Федоров.

До слова, 12 серпня також неспокійно було в Бердянську. Там прогримів потужний вибух. Після цього величезний стовп диму здійнявся у небо. Мешканці Маріупольського району між Ялтою та Урзуфом чули звуки вибухів. Крім того, почали активно викладати відео "бавовни" у мережу.