У Раді знайшли сотні мільйонів гривень на ЗСУ: їх хочуть забрати у політичних партій

Народні депутати знайшли у бюджеті кошти, які можна передати на користь армії. Вони хочуть направити на потреби військових гроші, закладені на асигнування політичних партій.

Так, відповідний законопроєкт під номером 11189 був зареєстрований у Верховній Раді 22 квітня. Нардеп Ярослав Железняк пояснив, у чому полягає пропозиція чиновників.

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"Жест поваги від парламенту до війська"

За словами Железняка, він разом із колегами знайшов сотні мільйонів гривень для зміцнення обороноздатності України.

Задля цього, на думку нардепа, варто припинити фінансувати політичні партії під час воєнного стану.

Політик нагадав, що у державному бюджеті на 2024 рік закладено 840 мільйонів гривень на асигнування парламентських партій "Слуга народу", "Батьківщина", "ЄС" та "Голос".

Железняк підкреслив, що зараз важливо усі можливі ресурси спрямувати на фронт.

Буде Україна вільною від р*ш*стів – буде можливість партійної діяльності. А поки що будь-яка політична агітація та партійні витрати – це марнотратство,

– наголосив нардеп.

Він зазначив, що законопроєкт 11189 – це найкращий жест поваги війську від парламенту.

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