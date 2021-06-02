У Раді розповіли, коли з'явиться текст президентського законопроєкту про олігархів

Дмитро Разумков заявив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо зменшення впливу олігархів передали у Верховну Раду. Його текст з'явиться зранку 3 червня.

Деталі від Разумкова

Наразі текст документу розписують. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Актуально Зеленський вніс у Раду законопроєкт про олігархів

З ранку 3 червня текст буде на сайті, тому що процедурно він розписується, йде на оприлюднення комітетам. І завтра всі – і народні депутати, і всі громадяни – зможуть ознайомитися з текстом цього законопроєкту,

– розповів чиновник.

Що відомо про законопроєкт

В Офісі Президента розповіли подробиці документа. Відомо, що він містить визначення поняття "олігарх" – особи, яка має значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролює основні сегменти медійного простору.

У відомстві запевнили, що законопроєкт не порушує права олігархів, а лише встановлює правила їхніх прозорих відносин з представниками влади. Документ регламентуватиме зустрічі та відносини чиновників з особами, які володіють значними активами.

Законопроєкт має обмежений термін дії – 10 років.

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Він має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні,

– запевнили в ОПУ.

Там додали, що усунення монопольного становища низки обраних осіб дасть поштовх розвитку середнього класу та пришвидшить розвиток економіки.

Про запобігання загрозам нацбезпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті" у Раду 2 червня вніс президент. Він позначив документ як невідкладний.

Законопроєкт "