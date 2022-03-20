У Раді розповіли про екологічні втрати через вторгнення Росії

Багато областей України охоплені воєнними діями унаслідок російської агресії. Значних втрат зазнають природоохоронні об'єкти. Зокрема, заповідники, національні парки та зоопарки.

Пресслужба Верховної Ради повідомила, що наразі неможливо оцінити реальний рівень шкоди, який війна завдала об'єктам природно-заповідного фонду. Тривають бойові дії.

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На території України всюди є велика кількість ракет, які впали. Також відомо про нерозірвані боєприпаси. Вони становитимуть потенційну небезпеку для людей та навколишнього природного середовища упродовж багатьох десятиліть.

Природні екосистеми страждають також через:

фортифікаційне будівництво;

пошкодження внаслідок вибухів;

військовий транспорт;

пожежі;

тощо.

Найбільше страждає Природно-заповідний фонд вздовж Азово-Чорноморського узбережжя, а також – вздовж східного і північного кордонів України.

Частина національних парків – у зоні гуманітарної кризи

Пресслужба Верховної Ради повідомила, що частина національних парків перебувають у зоні гуманітарної кризи. Складна ситуація, зокрема, у біосферному заповіднику Асканія-Нова, а також – національних природних парках "Азово-Сиваський" та "Джарилгацький".

Проте злагоджена робота волонтерів та громадських організацій допомагає закладам оперативно зібрати кошти для найбільш кричущих потреб та здійснити першочергову доставку кормів,

– мовиться у повідомленні.

Особливо нищівних наслідків зазнав регіональний ландшафтний парк у Дергачівському районі Харківської області "Фельдман-Екопарк". Місцеві тварини гинуть не тільки від отриманих ушкоджень, а й від розриву серця.

У Раді нагадали, що, відповідно до I Протоколу Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, від держав, які ведуть війну, вимагають захищати природне середовище від "масштабних, довготривалих і серйозних уражень".

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