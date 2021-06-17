Кива і Тищенко влаштували епічну бійку в Раді: відео

На пленарному засіданні Верховної Ради сталася сутичка через слова про те, що "фракцію ОПЗЖ потрібно розстріляти". Біля президії утворився натовп із депутатів "Слуги народу" та ОПЗЖ.

Нардепи почали голосно з'ясовувати стосунки і штовхали одне одного. Трансляцію засідання на телеканалі Рада перервали, а у залі оголосили перерву.

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З чого почалася сутичка у Раді

Сутичка сталася під час розгляду законопроєкту про реформу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв із трибуни заявив, що деякі фракції у Раді потрібно "знищити" чи "розстріляти".

Зайшлося про це у контексті питання від ОПЗЖ "коли закінчиться епоха бідності".

Тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне цю фракцію (Потураєв показав пальцем на ОПЗЖ – 24 канал), сукупний статок якої можна порівняти з бюджетом України і розстріляє,

– сказав Потураєв.

Він додав, що, на жаль, у демократичній країні це неможливо, відтак доведеться знищувати цю фракцію політично.

Це викликало обурення в Раді, після чого до нього підбігли нардепи із ОПЗЖ. До них приєдналися "Слуги народу" і тоді почалася тиснява.

Сутичка між нардепами "Слуга народу" і ОПЗЖ у Раді: дивіться відео

До Потураєва з криками і претензією підбіг Ілля Кива. Він вимагав, щоб нардеп вибачився: "Люди гинуть, а ти ще й розстрілювати зібрався? Вибачайся негайно". Назустріч йому підбіг Микола Тищенко: вони зчепилися і почали один одного бити.



Натовп у Раді через слова Потураєва / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка

За декілька секунд їх розчіпляли з одного боку Нестор Шуфрич, а з іншого – нардепи від "Слуги народу".

Спікер Ради Дмитро Разумков, який дивився на сутичку з трибуни, оголосив перерву на 15 хвилин. Після короткої паузи роботу в Ради все ж відновили.

До трибуни вийшов "винуватець" сутички Микита Потураєв і вибачився за свої слова.

Мої слова сприйняли як образу і заклик до насильництва. Я приношу за це вибачення,

– сказав Микита Потураєв.

Він додав: переконаний, що жодна людина у Верховній Раді не заслуговує на репресії. Йому поаплодували і робота Ради продовжилася.