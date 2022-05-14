У Раді відкрили виставку робіт Макса Левіна, який загинув під час війни

У Верховній Раді України розпочалась виставка фоторобіт військового журналіста Макса Левіна. Його вбили російські окупанти, під час того, як Левін намагався задокументувати злочини загарбників.

Фотожурналіст Макс Левін висвітлював російсько-українську війну з 24 лютого 2022 року. Протягом перших п'яти днів повномасштабної війни Макс встиг оприлюднити фоторепортажі щонайменше з семи гарячих точок у різних куточках України.

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Журналіст встиг задокументувати злочини росіян від Харкова до Василькова та у кількох населених пунктів в Ірпінському та Житомирському напрямках.

У кулуарах Парламенту представлені декілька десятків світлин Макса Левіна з Бородянки, Ірпеня, Макарова, Бучі Київської області та Харкова.

Дивіться кілька фото із виставки робіт Макса Левіна у ВР

Що відомо про загибель відомого фотожурналіста

Зв'язок з Максом Левіним був втрачений з 13 березня, коли він поїхав у село Гута-Межигірська Вишгородського району Київської області документувати наслідки російської агресії. Через кілька тижнів, 1 квітня, після тривалих пошуків поліція виявила його тіло з вогнепальними пораненнями.

За даними прокуратури, Макса Левіна убили "військовослужбовці збройних сил російської федерації двома пострілами зі стрілецької зброї".

Більшість документальних проєктів Макса Левіна пов'язані з війною в Україні.

Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну,

– так говорив сам Левін.

Що відомо по Макса Левіна

Фотокореспондент народився у Боярці, Києво-Святошинського району. Батько для 4 синів, працював фотокором в УНІАН, Assosiated Press, hromadske, Reuters.

Разом із колегою Маркіяном Лисейком у 2014 році Левін заснував присвячений військовим проект AFTER ILOVAISK задля збереження та переосмислення подій серпня 2014 року військовими, їхніми родинами та громадянами України. Максим був одним із тих, кому вдалося вибратися живим із Іловайського котла.

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