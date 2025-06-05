У Раді відповіли, чи продовжать терміни проходження ВЛК для обмежено придатних після 5 червня

В Україні всі обмежено придатні до служби громадяни до 5 червня мають повторно пройти військово-лікарську комісію. Це термін визначений законодавством.

Продовження терміну проходження ВЛК для такої категорії військовозобов'язаних не передбачається. Про це пише 24 Канал з посиланням на народного депутата Олександра Федієнка.

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Що відомо про проходження громадянами ВЛК до 5 червня

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки відповів на поширені питання щодо проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних громадян.

У Міністерстві оборони України повідомили, що чоловіки віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби повинні повторно пройти ВЛК для підтвердження неможливості йти до війська. Це не стосується громадян, які в установленому порядку отримали інвалідність. Повторний медичний огляд потрібно пройти до 5 червня. Продовження цього терміну наімовірніше не буде.

Чоловіки мають звернутися до ТЦК і СП або ж подати заяву через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста, щоб отримати направлення на військово-лікарську комісію.

Варто також зазначити, що військовозобовʼязані, які звернулися до органів із заявою про надання відстрочки до надання рішення комісії, не направляються для проходження

медогляду. ВЛК мають пройти лише ті громадяни, які були визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоровʼя на строк від шести до 12 місяців

відповідно до висновку ВЛК.

Військовозобовʼязані, у яких строк дії відстрочки від призову під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються.

Нагадаємо, ВЛК повторно мають пройти громадяни, які були визнані "обмежено придатними" до 4 травня 2024 року. За ігнорування цієї норми військовозобов'язаного можуть притягнути до адміністративної відповідальності та оштрафувати на суму від 17 000 до 25 500 гривень.