У Раді вимагають припинити будь-які дипломатичні відносини з режимом Лукашенка

24 травня 2021 , 07:59
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Джерело:

телеграм Олексія Гончаренка

Міжфракційне об'єднання Верховної Ради "За демократичну Білорусь" хоче розірвати дипломатичні контакти із білоруським режимом. Йдеться зокрема про припинення імпорту електроенергії та зупинку польотів над Білоруссю.

Нардепи вимагають припинити будь-які дипломатичні контакти з режимом Лукашенка. Як виняток – питання біженців та політв'язнів

Тим часом Держдепартамент США засудив затримання Протасевича в Мінську

Розірвання дипломатичних відносин з Лукашенком

У заяві, опублікованій Олексієм Гончаренком, констатують, що диктатор Олександр Лукашенко силою утримує владу в Білорусі. Він переслідує ЗМІ та активістів, а через нещодавній інцидент із літаком, у якому летів Роман Протасевич, і взагалі загрожує міжнародній безпеці.

Вимоги міжфракційного об'єднання:

  • офіційно визнати білоруський режим таким, що становить загрозу міжнародній безпеці;
  • припинити будь-які дипломатичні контакти з білоруським режимом, окрім як у питаннях біженців та політв'язнів;
  • негайно припинити імпорт електроенергії з Білорусі;
  • припинити будь-яке авіасполучення з Білоруссю чи над Білоруссю;
  • підготувати новий пакет санкцій РНБО щодо діячів режиму, включаючи Олександра Лукашенка;
  • на офіційному рівні, назвати Олександра Лукашенка "самопроголошеним президентом Білорусі" і використовувати це визначення в офіційній документації.

Нардепи закликали міжнародну спільноту приєднатися до цих вимог та підтримати жорстку реакцію щодо режиму Олександра Лукашенка. 

До речі. Вісім держав засудили перехоплення літака "Афіни – Вільнюс" компанії Ryanair і арешт журналіста Романа Протасевича у Мінську. Таку спільну заяву зробили США, Чехія, Латвія, Німеччина, Литва, Ірландія, Польща та Велика Британія.

Інцидент із затриманням Романа Протасевича

  • В аеропорту "Мінськ" 23 травня позапланово приземлився літак компанії Ryanair, який виконував рейс "Афіни – Вільнюс". На його борту начебто була вибухівка. Літак раптово подав сигнал лиха і після цього змінив курс.
  • У Мінську літак перевірили, але вибухівки не знайшли.
  • Натомість затримали журналіста і головного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.
  • Компанія Ryanair стверджує, що Білорусь повідомила екіпаж літака про потенційну загрозу на борту. Міноборони країни, втім, грає у пінг-понг і каже, що, навпаки, сам екіпаж попросив про зупинку. 
Автор: Вероніка Климська