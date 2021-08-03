У Раді вимагають, щоб Монастирський особисто зайнявся справою Шишова

У Верховній Раді вимагають, аби міністр внутрішніх справ Денис Монастирський особисто проконтролював розслідування смерті голови "Білоруського дому" в Україні Віталія Шишова. Припускають, що до цього можуть бути причетні білоруські спецслужби.

Віталій Шишов міг бути вбитим білоруськими спецслужбами або найманцями за опозиційну діяльність. З такою заявою виступило міжфракційне об'єднання "За демократичну Білорусь".

Важливо Зниклого в Києві голову "Білоруського дому" Шишова знайшли повішеним

Заява парламентарів

Нардепи нагадали, що 27 липня колишній білоруський силовик Ігор Макар повідомляв, що Комітет державної безпеки приступив до масштабної операції із затримання найвпливовіших прихильників опозиції за кордоном. Він розповідав, що у багатьох країнах білоруське КДБ проводить операцію "Трест".

Просимо перевірити інформацію та причетність білоруських спецслужб до смерті голови "Білоруського дому" в Україні Віталія Шишова,

– заявили в об'єднанні.

Смерть Шишова: що відомо

Лідер "Білоруського дому" в Україні 2 серпня, ймовірно, пішов на пробіжку у Святошинському районі. Після цього він зник.

3 серпня його знайшли повішеним у столичному парку. Поліція перевірятиме всі версії, відкрили справу стосовно умисного вбивства.

Соратники Шишова не вірять у його самогубство. Вони розповіли, що за активістом стежили відтоді, як той приїхав в Україну. В поліцію про стеження повідомляли.

До Шишова та його дівчини кілька разів підходили підозрілі особи та намагалися розпочати розмову.

До слова, в Україні Шишов жив з осені 2020 року. Він прибув сюди після того, як взяв участь у білоруських протестах.

У "Білоруському домі" активіст допомагав релокантам, організовував акції проти режиму Лукашенка, займався формуванням діаспори.

Міжфракційне об'єднання "За демократичну Білорусь" створили у липні 2020 року. Його очолив нардеп Олексій Гончаренко. Учасники мали на меті допомогти Білорусі стати на шлях інтеграції з Євросоюзом та НАТО.