У Раді виникла суперечка через підписання закону про олігархів

Верховна Рада 19 жовтня розблокувала підписання законопроєкту про олігархів. Водночас між Русланом Стефанчуком і Дмитром Разумковим виникла суперечка щодо цього питання.

Чинний голова фракції "Слуга народу" Руслан Стефанчук, опираючись на законопроєкт, запевнив, що це має зробити він. Однак з ним не погоджується колишній спікер – Дмитро Разумков.

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"Порушення процедур тягне за собою рішення, які приймають в Конституційному Суді. Мені б не хотілося, щоб потім хтось когось звинувачував, що такий важливий законопроєкт про олігархів був "перевернутий" лише тому, що не той його підписав", – заявив Разумков.

Ексголова Ради впевнений, що підписувати має та людина, за керівництва якої ухвалювали законопроєкт. В іншому разі, на його думку, це може призвести до проблем з Конституційним Судом.

За словами Разумкова, не ясно, чи легітимно буде підписаний закон, який потім направлять до президента.

Закон про деолігархізацію створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України.

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