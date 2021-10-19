У Раді виникла суперечка через підписання закону про олігархів
Джерело:24 канал
Верховна Рада 19 жовтня розблокувала підписання законопроєкту про олігархів. Водночас між Русланом Стефанчуком і Дмитром Разумковим виникла суперечка щодо цього питання.
Чинний голова фракції "Слуга народу" Руслан Стефанчук, опираючись на законопроєкт, запевнив, що це має зробити він. Однак з ним не погоджується колишній спікер – Дмитро Разумков.
До теми Зеленський каже, що Венеційська комісія не розглядатиме закон про олігархів без його підпису
"Порушення процедур тягне за собою рішення, які приймають в Конституційному Суді. Мені б не хотілося, щоб потім хтось когось звинувачував, що такий важливий законопроєкт про олігархів був "перевернутий" лише тому, що не той його підписав", – заявив Разумков.
Ексголова Ради впевнений, що підписувати має та людина, за керівництва якої ухвалювали законопроєкт. В іншому разі, на його думку, це може призвести до проблем з Конституційним Судом.
За словами Разумкова, не ясно, чи легітимно буде підписаний закон, який потім направлять до президента.Важливо! Закон про деолігархізацію створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України.
Суперечка у Раді через закон про олігархів: дивіться відео
Закон про олігархів: що відомо
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про деолігархізацію.
- Водночас Разумков заявив, що новоухвалений законопроєкт про олігархів можна оскаржити у Конституційному суді. Причиною тому є порушення регламенту під час голосування.
- Верховна Рада 19 жовтня 2021 року розблокувала можливість підписання ухваленого раніше законопроєкту про олігархів. Народні обранці відхилили усі 12 проєктів постанов про скасування голосування за документ.