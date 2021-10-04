У Раді запустили процедуру відкликання Разумкова з посади спікера

Процедура відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера офіційно розпочалася 4 жовтня. Сам політик вже відреагував. Він наголосив, що усе відбуватиметься відповідно до закону та регламенту.

Разумков 4 жовтня також заявляв, що його відставку Рада не зможе розглянути під час цього пленарного тижня. За словами політика, це суперечитиме регламенту.

Зауважте Разумков з іронією прокоментував відмову "Слуг народу" від зустрічі з ним

Фізично провести аудит Рахункової по кошторису й підготувати звіт голови до кінця тижня, і роздати його не пізніше, як за два дні до розгляду питання на засіданні Верховної Ради, – неможливо,

– розповідав Разумков.

Спікер наголосив, що голосування відбудеться відповідно до регламенту. За словами Разумкова, на його подальші дії вплине результат на табло.

Разумков також не впевнений, що у нього не спробують забрати мандат. Спікер заявив, що згідно з законом це виключно. Водночас політик наголосив: "у нас різне буває".

Тим часом у "Слузі народу" заявили, що про це навіть не мовилося.

Новим спікером Ради можуть призначити Руслана Стефанчука. У "Слузі народу" вже повідомили, що довіряють йому. Наразі Стефанчук – перший віцеспікер.

Допис з телеграму Разумкова:

За поданням народного депутата Давида Арахамії запускається процедура відкликання Голови Верховної Ради України з посади.

Як і наголошував раніше, все відбуватиметься відповідно до закону та Регламенту!