У Раді запустили процедуру відкликання Разумкова з посади спікера
Джерело:телеграм Дмитра Разумкова
Процедура відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера офіційно розпочалася 4 жовтня. Сам політик вже відреагував. Він наголосив, що усе відбуватиметься відповідно до закону та регламенту.
Разумков 4 жовтня також заявляв, що його відставку Рада не зможе розглянути під час цього пленарного тижня. За словами політика, це суперечитиме регламенту.
Зауважте Разумков з іронією прокоментував відмову "Слуг народу" від зустрічі з ним
Фізично провести аудит Рахункової по кошторису й підготувати звіт голови до кінця тижня, і роздати його не пізніше, як за два дні до розгляду питання на засіданні Верховної Ради, – неможливо,
– розповідав Разумков.
Спікер наголосив, що голосування відбудеться відповідно до регламенту. За словами Разумкова, на його подальші дії вплине результат на табло.
Разумков також не впевнений, що у нього не спробують забрати мандат. Спікер заявив, що згідно з законом це виключно. Водночас політик наголосив: "у нас різне буває".
Тим часом у "Слузі народу" заявили, що про це навіть не мовилося.Зауважте! Новим спікером Ради можуть призначити Руслана Стефанчука. У "Слузі народу" вже повідомили, що довіряють йому. Наразі Стефанчук – перший віцеспікер.
Допис з телеграму Разумкова:
За поданням народного депутата Давида Арахамії запускається процедура відкликання Голови Верховної Ради України з посади.
Як і наголошував раніше, все відбуватиметься відповідно до закону та Регламенту!