У Раді зареєстрували постанову про геноцид Росією української нації
6 квітня 2022 , 11:27Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада
Після звірств росіян на Київщині нардепи подали у Верховну Раду проєкт постанови. Вона визнає злочини російської армії геноцидом українців.
Постанову зареєстрували під номером 7250. Про це повідомили 6 квітня.
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Що передбачає постанова
- Правоохоронні органи мають вжити вичерпні заходи для забезпечення розслідування злочину геноциду і притягнення винних до відповідальності;
- іноземні держави слід закликати сприяти розслідуванню злочинів Росії на території України;
- уряд має вжити заходів з ушанування пам'яті жертв геноциду;
- потерпілим та родинам загиблих мають надати допомогу.
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