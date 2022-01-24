У Раді зареєстрували постанову зі зверненням до ООН і ЄС через загрозу російської агресії

У Верховній Раді зареєстрували проєкт звернення щодо шантажу Росії військовою агресією. Документ направлять ООН, Європарламенту та урядам інших держав.

Про це повідомила нардепка Ольга Совгиря у соцмережах. Вона зазначила, що Росія так діє, аби недопустити реалізації євроатлантичних прагнень України.

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Рада голосуватиме за звернення невідкладно

Звернення може бути проголосовано парламентом невідкладно, ймовірно, завтра,

– зазначила Совгиря.

У проєкті пропонують визнати, що вимоги Росії до міжнародних партнерів – щодо перешкоджання євроатлантичним прагненням України – є порушенням, як українського, так і міжнародного законодавства.

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