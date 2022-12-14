У Раді збираються підписи за позбавлення мандатів вихідців з ОПЗЖ

У парламенті збирають підписи за позбавлення повноважень народних депутатів від забороненої "Опозиційної платформи – за життя".

Під зверненням про позбавлення мандату представників ОПЗЖ зібрали близько 50 підписів народних депутатів. Питання хочуть винести на порядок денний наступної сесії Верховної Ради.

До речі Рада припинила повноваження нардепки з ОПЗЖ Льовочкіної

Стефанчук начебто відмовився винести питання

Народний депутат Олег Дунда стверджує, що отримав формальну відмову від спікера парламенту Руслана Стефанчука. Це стосується проведення позачергової сесії для позбавлення мандатів депутатів всіх рівнів від заборонених партій.

Стефанчук нібито зазначає, що через воєнний стан "робота сьомої і восьмої сесій триває у режимі єдиних пленарних засідань".

Депутати збирають підписи / Фото "Чесно":

Проросійська ОПЗЖ – заборонена в Україні

Фракція ОПЗЖ у Верховній Раді офіційно припинила існування 12 травня 2022 року. 15 вересня партію офіційно заборонили рішенням Верховного Суду.

Нещодавно українці створили петицію про позбавлення мандатів усіх депутатів від ОПЗЖ. Лише за 2 дні її підписали понад 28 тисяч людей, а необхідний поріг – 25 тисяч підписів.

Раніше Стефанчук пояснював, що забрати мандати в представників ОПЗЖ було б правильно, але, відповідно до Конституції, має бути окреслена причина: