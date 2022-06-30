Радіація зі ЗАЕС піде на Росію, – Кошарна назвала сценарій, у разі ядерної аварії
Російські загарбники продовжують влаштовувати провокації на окупованій Запорізькій атомній електростанції. Однак вони чудово розуміють, що у разі аварії радіація може поширитися й на Росію.
Про це 24 каналу повідомила незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна. Вона наголосила, що разом із російськими військовими в Енергодар, де розташована ЗАЕС, зайшли також працівники "Росатому".
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Куди може поширитись радіація
За її словами, вони консультують окупантів, аби ті не зробили непоправних дій, які можуть призвести до радіаційної аварії. Оскільки в такому разі під загрозою опиниться й сама держава-агресорка.
Як пояснила Кошарна, "Росатом" разом зі структурами, які перебувають в їхньому управлінні, робили комп'ютерні моделі з розрахунками температури й напрямку вітру у разі аварії на Запорізькій АЕС. Тобто росіяни моделювали, куди пошириться радіація. Такі розрахунки загарбники проводили у березні та квітні 2022 року, однак зараз припинили.
За їхніми даними, радіація може піти на Росію: Краснодарський край, прикордонні області країни-агресорки, а також Білорусь. Якщо вітер буде протилежний, то в бік Європейського Союзу,
– заявила Кошарна.
Окупанти хочуть вкрасти ЗАЕС
Водночас Кошарна наголосила, що російські окупанти не відмовились від намірів вкрасти Запорізьку атомну електростанцію. Про це вже заявляли у Москві, мовляв, вони хочуть перепідпорядкувати українську станцію російському "Росатому".
Уже тероризують персонал і кажуть про те, що вони працюватимуть в "Росатомі" з якоїсь певної дати. Однак поки її не уточнюють,
– розповіла Кошарна.
Як вона також додала, російські окупанти говорять, що перемкнуть ЗАЕС на об'єднану енергосистему країни-агресорки. Вони вже працюють над цим – з травня загарбники відновлюють магістральну лінію електропередач з Чонгара, яку підірвали у 2015 році.
Кошарна назвала сценарій, у разі ядерної аварії: дивіться відео
Російська провокація на ЗАЕС: що відомо
- В Енергоатомі вчора, 29 червня, повідомили, що російські загарбники готують провокації на Запорізькій атомній станції. Зокрема окупанти вигадали, що працівники ЗАЕС заховали якусь невідому зброю на дні охолоджувальних басейнів.
- Загарбники вже затримали кількох працівників і тортурами вимагають, аби ті підтвердили їхній фейк. Зокрема, що ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди.
- Російські загарбники погрожують осушити басейни, вода з яких охолоджує енергоблоки. Так вони хочуть перевірити дно басейнів, аби спростувати свою ж вигадану теорію.