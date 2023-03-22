Чекайте на евакуацію: на радіостанціях у Криму увімкнули "оптимістичне" повідомлення

У тимчасово окупованому Криму на радіостанціях в ефірі розповіли "інструкцію" на випадок оголошення повітряної тривоги. Окрім того, жителям півострова "порадили зібрати тривожну валізу й мати запас пального".

У російських телеграм-каналах пишуть, що "повідомлення" з'явилося на декількох місцевих радіостанціях. Окупанти заявили, що це була чергова хакерська атака. Деталі курйозного інциденту – розповідає 24 Канал.

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"Будуть організовані поромні переправи"

У соцмережах ширяться відео, на якому жителям Криму надають "інструкції" щодо дій під час оголошення повітряної тривоги. Так, голос в ефірі "радить" уникати об'єктів критичної та військової інфраструктури, не підіймати невідомих предметів та підготувати "тривожну валізку".

Майте запас пального для вашого автомобіля. У разі непередбачених обставин та відсутності належного сполучення з материковою частиною Російської Федерації будуть організовані евакуаційні поромні переправи, – йдеться у повідомленні.

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Окупаційна влада Криму вже заявила, що ефіри станцій зламали хакери. Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв зазначив, що повідомлення почали з'являтися після "бавовни" у Джанкої. Разом з тим, він заявив, що у разі виникнення реальної загрози – повідомлення транслюватимуть скрізь.

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