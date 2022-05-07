Радник глави МВС назвав головні причини, чому Путін не оголосить мобілізацію в Росії

Українці активно обговорюють можливість оголошення мобілізації в Росії на 9 травня. Адже окупанти зазнают величезних втрат у війні проти України. Проте в МВС вважають, що Путін не зможе оголосити мобілізацію.

Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

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В Росії не оголосять мобілізацію

На його думку, оголошення мобілізації в Росії не буде, хоча її президент може прийняти будь-яке ідіотське рішення.

Радник міністра внутрішніх справ навів кілька аргументів, чому Путін не оголосить мобілізацію в Росії:

По-перше, мобілізація буде публічним визнанням поразки.

"Адже він розповідав, що в них найкраща армія, вони на її модернізацію витрачали по 100 мільярдів доларів щороку. А тут, ой, треба проводити мобілізацію, при тому, що ніхто не нападав", – пояснив Андрусів.

По-друге, щоб провести мобілізацію, потрібно мати зброю, техніку та їжу для чоловіків.

"Ключове – це техніка. Її в Росії ще дуже багато, але вона стара, ще з часів Другої світової війни. Все сучасне Путін вже привіз в Україну. Тому навіть якщо він оголосить мобілізацію, йому треба у щось споряджати людей", – каже радник міністра.

По-третє, росіяни самі не хочуть йти воювати.

За його словами, опитування в Росії показують, що люди виступають проти мобілізації (понад 80% росіян). "Люди не розуміють, чому їх мають забирати воювати, коли в них така велика і сильна армія", – додав він.

Віктор Андрусів про мобілізацію в Росії та плани Путіна на 9 травня:



До слова, українська розвідка запевняє, що в Росії почали приховану "мобілізацію". Зокрема, набирають "добровольців". Охочим пропонують зарплату – від 200 тисяч рублів. Також до війни в Україні хочуть залучити "казаків" із Краснодарського краю та Ростовської області.

Що говорять експерти про мобілізацію в Росії

На думку військового експерта Олега Жданова, Володимир Путін ніколи не оголосить загальну мобілізацію. Це, мовляв, може спричинити в державі соціальний “вибух”.

Правозахисник Марк Фейгін також вважає, що глава Кремля не наважиться на таке рішення, зокрема 9 травня.

Політолог Ігор Чаленко впевнений, що оголошення мобілізації буде справжнім "похороном" для режиму Путіна.

Водночас радник глави ОП Олексій Арестович вважає, що якщо зараз і проводять мобілізацію в Росії, то на війну відправляють представників соціальних низів.

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