Радник мера Маріуполя пояснив, як обирали місце для збору на евакуацію
23 квітня 2022 , 11:53Читать новость на русском
У Маріуполі 23 квітня запланована евакуація мирних жителів. Люди мають збиратись о 12:00 біля "Порт-Сіті".
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону пояснив, чому обрали саме цю точку, передає 24 канал.
Важливо Евакуація з Маріуполя таки відбудеться: початок о 12:00
Це місце перебуває під контролем росіян
"Порт-Сіті" розташований найближче, до більш-менш збереженої дороги для виїзду з Маріуполя. Крім того, у цьому місці можна зібрати велику кількість людей і транспорту одночасно.
Там не йдуть вуличні бої. Точка наближена до місця, де окупанти влаштували свій псевдогуманітарний штаб.Зверніть увагу! Окупанти можуть намагатися паралельно організувати свій коридор для евакуації в Росію. Влада закликала маріупольців не піддаватися на обман і провокації. Український коридор працює виключно в напрямку Запоріжжя.
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