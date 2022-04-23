Радник мера Маріуполя пояснив, як обирали місце для збору на евакуацію

У Маріуполі 23 квітня запланована евакуація мирних жителів. Люди мають збиратись о 12:00 біля "Порт-Сіті".

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону пояснив, чому обрали саме цю точку, передає 24 канал.

Важливо Евакуація з Маріуполя таки відбудеться: початок о 12:00

Це місце перебуває під контролем росіян

"Порт-Сіті" розташований найближче, до більш-менш збереженої дороги для виїзду з Маріуполя. Крім того, у цьому місці можна зібрати велику кількість людей і транспорту одночасно.

Там не йдуть вуличні бої. Точка наближена до місця, де окупанти влаштували свій псевдогуманітарний штаб.

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