Радник мера Маріуполя вважає, що Росія може готуватися офіційно оголосити Україні війну

Росія провела серію терактів на власній території, в чому цинічно звинуватила Україну. Також російська пропаганда нагнітає ситуацію довкола війни в Україні. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що це може свідчити про намір Росії офіційно оголосити Україні війну.

Росія б'є по власній інфраструктурі

Андрющенко звернув увагу на основні події, які відбуваються у Росії. Зокрема, він нагадав про незрозумілі "удари" по Бєлгородської області.

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Два дні поспіль росіяни обстріляли власну не військову інфраструктуру.

Погрози обстрілів та "вибух" ненависті

Натомість окупанти наростили ракетні обстріли по містах України, в тому числі Києву. Як зауважив радник мера Маріуполя, Росія погрожує наростити інтенсивність обстрілів.

Також, за словами Андрющенка, ворог концентрує війська біля кордонів у підготовці наступу на Схід України.

Водночас у російській пропаганді фіксують вибух закликів з вимогою "розпочати війну". Досі в Росії вторгнення в Україні називають так званою "спеціальною операцією".

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На тлі відмови контрактників воювати в Україні російське командування ще й провалило приховану мобілізацію.

На що це схоже? Як можливий сценарій – оголошення офіційної війни Україні через формальні приводи,

– вважає Андрющенко.

Для чого Росії офіційно оголошувати війну

На думку радника Вадима Бойченка, Росія може офіційно заявити про війну, щоб мати підстави "для оголошення загальної мобілізації".

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Він вважає, що це можливо, адже в росіяни думають, що воюють проти США і НАТО на території України.

Що це для нас? Та нічого не зміниться, бо ми й так розуміємо стан війни. Скоріш отримаємо у підсумку більше допомоги та зброї

– зазначив Андрющенко.

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