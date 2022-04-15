Радник мера Маріуполя вважає, що Росія може готуватися офіційно оголосити Україні війну
Джерело:телеграм Петра Андрющенка
Росія провела серію терактів на власній території, в чому цинічно звинуватила Україну. Також російська пропаганда нагнітає ситуацію довкола війни в Україні. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що це може свідчити про намір Росії офіційно оголосити Україні війну.
Росія б'є по власній інфраструктурі
Андрющенко звернув увагу на основні події, які відбуваються у Росії. Зокрема, він нагадав про незрозумілі "удари" по Бєлгородської області.
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Два дні поспіль росіяни обстріляли власну не військову інфраструктуру.
Погрози обстрілів та "вибух" ненависті
Натомість окупанти наростили ракетні обстріли по містах України, в тому числі Києву. Як зауважив радник мера Маріуполя, Росія погрожує наростити інтенсивність обстрілів.
Також, за словами Андрющенка, ворог концентрує війська біля кордонів у підготовці наступу на Схід України.
Водночас у російській пропаганді фіксують вибух закликів з вимогою "розпочати війну". Досі в Росії вторгнення в Україні називають так званою "спеціальною операцією".
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На тлі відмови контрактників воювати в Україні російське командування ще й провалило приховану мобілізацію.
На що це схоже? Як можливий сценарій – оголошення офіційної війни Україні через формальні приводи,
– вважає Андрющенко.
Для чого Росії офіційно оголошувати війну
На думку радника Вадима Бойченка, Росія може офіційно заявити про війну, щоб мати підстави "для оголошення загальної мобілізації".
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Він вважає, що це можливо, адже в росіяни думають, що воюють проти США і НАТО на території України.
Що це для нас? Та нічого не зміниться, бо ми й так розуміємо стан війни. Скоріш отримаємо у підсумку більше допомоги та зброї
– зазначив Андрющенко.
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