Кожну атаку детально "розбирають", – Стерненко сказав, як вдалося збільшити збиття дронів

Сьогодні дрони-перехоплювачі зайняли дуже важливу нішу в системі української ППО, як має багато складників. Зокрема ЗРК, засобів РЕБ, вертолітної та пілотованої винищувальної авіації, мобільних вогневих груп.

Про це в етері 24 Каналу розповів радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко, зазначивши, що самі по собі дрони-перехоплювачі або будь-який інший складник загальної системи ППО не здатний значною мірою убезпечити небо.

Як себе показали дрони-перехоплювачі?

Станом на сьогодні безпілотники-перехоплювачі в середньому демонструють показники знищення з-поміж усіх ворожих дронів – від 20 до 30%. Зі слів радника міністра оборони, в окремих регіонах України, про що озвучувало вище військове командування, на дрони-перехоплювачі може припадати понад 50% від всіх знищених повітряних цілей противника.

Це дуже ефективний засіб, який став відповіддю на новітні загрози. Якщо їх прибрати зараз, то наслідки будуть вкрай поганими. Впевнений, що після дронів-перехоплювачів у нас ще з'являться безпілотні винищувачі з часом,

– озвучив Стерненко.

Він зауважив, що ще є над чим працювати щодо дронів-перехоплювачів, особливо в питаннях організації роботи, але Україна на вірному шляху. З його слів, наша держава в цьому напрямку рухається доволі швидко.

Для того, аби підвищити відсоток збитих ворожих БпЛА завдяки дронам-перехоплювачам і не тільки, Міноборони України ініціювало кадрові, структурно-організаційні зміни. Як зауважив радник міністра оборони, в Повітряних силах був призначений заступником командувача Павло Єлізаров.

"Крім того, зараз кожна повітряна атака одразу детально "розбирається". З'ясовується, які в нас були слабкі місця, що спрацювало, а що – ні. Це питання на особистому контролі міністра оборони щодня. Є одразу швидка реакція. Якщо в нас щось було не так, то це стараються виправити в наступні дні, а не місяці", – запевнив Стерненко.

Україна розвиває технології, але бракує коштів

Стосовно розвитку технологій, він підкреслив, що Україна також діє прискорено. Він розповів, що нині триває збір коштів на рахунки БФ "Спільнота Стерненка" (на Rusoriz, нова технологія FPV-дронів), щоб провести первинний етап масштабування. Однак далі цим займатиметься також Міноборони.

Стерненко озвучив, що вже збирались представники відомства

Стерненко озвучив, що вже збирались представники відомства, їх інформували про цю нову технологію, як вона працює, закликали налагоджувати відповідне виробництво. Але це потребує часу, бо існують мінімальні бюрократичні процедури.

Щоб зараз не втрачати час, ми вирішили оголосити збір від фонду, залучити додаткове фінансування для реалізації першого етапу масштабування. Нам сьогодні на державному рівні дуже бракує фінансування. В України є дефіцит бюджету, він доволі великий. Чекаємо, коли розблокується кредит в 90 мільярдів євро від ЄС,

– озвучив Стерненко.

Підсумовуючи, він додав, що наразі змінами для покращення ситуації активно займається Міноборони України та зокрема його очільник Михайло Федоров. З його слів, в найближчій перспективі буде анонсовано багато змін, у тому числі щодо процесу мобілізації, базової загальної військової підготовки.

