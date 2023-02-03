Радника заступника Резнікова підозрюють у заволодінні майже 2 мільярдами гривень

Прокурори викрили радника заступника міністра оборони Олексія Резнікова. Він міг привласнити гроші в особливо великих розмірах.

Про це 3 лютого повідомили в Офісі генпрокурора. Зазначили, що радник заступника Резнікова виконував обов'язки на громадських засадах.

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"За даними слідства, радник у змові з директором товариства заволоділи коштами, отриманими за договорами поставки товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України", – написали в Офісі генпрокурора.

Скільки збитків отримала Україна

Гроші, які міг привласнити чиновник, на закупівлі виділило Міністерство оборони. Через корупцію держава отримала збитки на понад 1,7 мільярда гривень.

В Офісі генпрокурора наразі не називають фігуранта справи. Досудове розслідування проводить Головне слідче управління Нацполіції.

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