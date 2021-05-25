Радники "нормандської четвірки" зустрінуться 26 травня: які теми обговорять

Зустріч політичних радників "нормандської четвірки" запланована на 26 травня. Під час неї планують обговорити припинення вогню, обмін полоненими та кластери з реалізації мінських домовленостей.
Про теми, які радники "нормандської четвірки" обговорять на черговій зустрічі, у коментарі виданню розповів спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.
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Деталі зустрічі радник "норманської четвірки"
Зустріч політичних радників "норманської четвірки" пройде у середу, 26 травня.
Тематика та сама: припинення вогню, обмін полоненими, кластери,
– зазначив Арестович.
Перемовини відбудуться в режимі відеоконференції. Участь у них зі сторони України братиме керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Єрмак надіслав колегам з "нормандського формату" лист
- Нещодавно Андрій Єрмак надіслав колегам з "нормандського формату" лист з проханням провести чергову зустріч політичних радників для щонайшвидшого врегулювання ситуації з припиненням вогню на Донбасі.
- Він просив проаналізувати виконання підсумкового комюніке за підсумками Паризького саміту "нормандської четвірки" в грудні 2019 року.
- Також Єрмак запропонував провести зустріч в очному форматі.