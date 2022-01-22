Радники "нормандської четвірки" скоро зустрінуться: у Зеленського назвали дату

Радники лідерів "нормандської четвірки" планують провести переговори. В Офісі Президента повідомили, що зустріч відбудеться вже 26 січня.

Про це 22 січня заявив Андрій Єрмак, очільник Офісу Президента. Політичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії мають зустрітися вперше упродовж тривалого періоду.

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Зустріч можуть провести у Парижі

Єрмак підтвердив, що радники Норманді зустрінуться вже 26 січня. Втім, посадовець не уточнив, де саме відбудуться переговори. За інформацією російського видання "Коммерсантъ", для цього обрали французький Париж. До слова, там говорять про іншу дату – 25 січня.

Хто візьме участь у зустрічі:

від України – Андрій Єрмак , очільник Офісу Президента;

, очільник Офісу Президента; від Німеччини – Йенс Плетнер, радник канцлера Шольца;

Йенс Плетнер, радник канцлера Шольца; від Франції – Еммануель Бонн, радник президента Макрона;

від Росії – Дмитро Козак, заступник голови адміністрації Путіна.

Ініціатори – Франція та Німеччина

На початку січня французький президент Еммануель Макрон заявив про намір спільно з Німеччиною ініціювати чергову зустріч в нормандському форматі. Політик пояснив, що це потрібно для врегулювання ситуації навколо України. Попередню зустріч у нормандському форматі зірвала Москва. Вона мала відбутися ще у листопаді 2021 року – на рівні очільників МЗС. Проте Сергій Лавров, який мав представляти Росію, відмовився від участі.

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