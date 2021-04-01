У Раду шукають нову зірку замість Скічка, – журналістка про Вірастюка на довиборах

Багатьох здивувала новина про те, що спортсмен Василь Вірастюк балотується у нардепи. Таку пропозицію йому зробив президент Володимир Зеленський. Ймовірно, під куполом шукають нову зірку.

Таку думку висловила журналістка Катерина Соляр у своєму відеоблозі "Підгорає". Нову зірку нібито шукають замість шоумена Олександра Скічка. Він склав депутатські повноваження через те, що його призначили головою Черкаської облдержадміністрації.

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За словами журналістки, медійність – головний критерій Василя Вірастюка на його шляху у парламент.

Ба більше, нещодавно з нього вийшов Олександр Скічко, тож потрібна була нова зірка під старим куполом,

– зазначила Соляр.

Вона наголосила, що з впізнаваністю у Василя Вірастюка дійсно все добре – він відомий стронгмен, актор, шоумен.

"Він з легкістю може розв'язати проблему блокування трибуни у Раді. Утім, чи з такою ж легкістю він розв'яже решту питань?", – припустила журналістка.

Василь Вірастюк бере участь у довиборах на окрузі №87 в Івано-Франківські області. Його опонент – бізнесмен Олександр Шевченко. Варто зазначити, що зараз там палають дискусії щодо переможця, адже голоси досі не підрахували

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