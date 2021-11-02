Через погіршення епідситуації у Раді посилили карантинні обмеження: пускатимуть не всіх
2 листопада 2021 , 19:49Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада України
На тлі погіршення епідемічної ситуації у Верховній Раді посилили карантинні обмеження. Відтак, народні депутати зможуть потрапити на роботу лише за наявності сертифіката про вакцинацію або ПЛР-тесту.
На позачерговому засіданні парламентарі 279 голосами ухвалила постанову №6154, згідно з якою змінюються правила допуску до сесійної зали.
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Для входу в Раду потрібна наявність:
- COVID-сертифіката про щеплення однією або декількома дозами вакцини;
- іноземного COVID-сертифіката про вакцинацію;
- негативного результату ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до пред'явлення) або експрес-тесту на антиген (зробленого не більше ніж за 48 годин);
- довідки про одужання від коронавірусу (дійсна протягом пів року з моменту одужання).
Карантин в Україні: коротко
- В Україні через погіршення ситуації з COVID-19 у червоній зоні станом на 2 листопада перебуває 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.
- У помаранчевій – 8 областей. Зокрема, це Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька та Київ.
- Водночас лише 2 області перебувають у жовтій зоні карантину – Кіровоградська та Закарпатська.
Коли буде спад захворюваностіУ МОЗ повідомили, що пікові показники захворюваності на COVID-19, ймовірно, фіксуватимуть ще впродовж двох тижнів, а далі буде спад.
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